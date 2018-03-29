تمديد استقبال المشاركات في مسابقة مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الفني ” عن فترة استلام المشاركات للمسابقة الوزارية “مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية” والتي تقام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة وتستهدف طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية بمناطق المملكة والتي تستضيفها منطقة مكة المكرمة للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

وتهيب إدارة تعليم مكة المستضيفة للمسابقة حث الطلاب في جميع المناطق والمحافظات بالمشاركة لتحقيق أهداف المشروع متمنين للجميع التوفيق