قناة الجزيرة من كثر الكذب على السعودية ماصارت تركز !

الخميس 29
مارس
اجل .. عادت الصواريخ الى قواعدها سالمة ههههههههه
لو يتم تحديد القواعد التي رجع لها الصاروخ بدقه ياقناة الجزيره كان افضل- على شان نصدقكم-الخبر ناقص حددوا مكان الاطلاق والرجوع-
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N&7M2[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل .. عادت الصواريخ الى قواعدها سالمة ههههههههه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو يتم تحديد القواعد التي رجع لها الصاروخ بدقه ياقناة الجزيره كان افضل- على شان نصدقكم-الخبر ناقص حددوا مكان الاطلاق والرجوع-