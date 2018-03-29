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  3. قناة الجزيرة من كثر الكذب على السعودية ماصارت تركز !

قناة الجزيرة من كثر الكذب على السعودية ماصارت تركز !




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجل .. عادت الصواريخ الى قواعدها سالمة ههههههههه

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو يتم تحديد القواعد التي رجع لها الصاروخ بدقه ياقناة الجزيره كان افضل- على شان نصدقكم-الخبر ناقص حددوا مكان الاطلاق والرجوع-

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