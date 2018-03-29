” التجارة ” تشن حملات لسحب لعبة ” مسدس الكبريت ” لخطورتها على الأطفال

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة التجارة بدأت أمس في سحب لعبة، لعبة أطفال تؤثر على السلامة العامة وقد تسبب حرائق منزلية، وذلك بعد بلاغا تلقته من مواطن حول خطورتها.

وأوضحت أن اللعبة تسمى ” مسدس الكبريت ” ، وقد تسببت في حادثين لحرائق في منزلين بتبوك خلال الأيام الماضية، قام على إثرها الدفاع المدني بمنطقة تبوك بمخاطبة فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك؛ لتوضيح خطورة اللعبة على سلامة الأطفال أولاً، وما قد تُلحقه من ضرر بأجسامهم أو تسبب حرائق.

وتعتمد اللعبة وضع أعواض ثقاب في فوهة المسدس ليتم إطلاقها بقوة محدثةً صوتاً قوياً يصاحبه شرر ونار؛ فضلاً عن خشبة الثقاب التي تنطلق بقوة والتي قد تصيب عيون الأطفال.