بالفيديو.. أروع مشهد بحفل خريجي جامعة الملك خالد.. أبطاله: أم وابنها والأمير

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه خلال احتفاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بخريجي الدفعة الـ20 من طلال وطالبات جامعة الملك خالد، مشهد مؤثر بين أم وابنها الذي كان ضمن الخريجين.

وأوضح المقطع أن والدة أحد الطلاب قلدته خوذة التخرج، حيث انحنى الابن لها كي تستطيع تقليده إياها، ثم توجه إلى مقصورة سمو أمير المنطقة.

ومن جانبه، منح سمو أمير عسير الطالب توقيعاً على الخوذة التي قلدته إياها والدته.