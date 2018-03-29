بالصور.. نائب وزير البيئة يتفقد فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

تفقد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وتجول يرافقه مدير عام فرع وزارةالبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. طارق الملحم، في إدارات وأقسام الفرع والخدمات التي يقدمها الفرع.

واستمع المهندس المشيطي للمهام المنوطة بعمل الإدارات والاقسام واحتياجاتهم، واطلع عن قرب للمشاريع المعتمدة لدى الفرع المنفذة منها والتي تحت التنفيذ. وحث معاليه الجميع ببذل المزيد من الجهد ووالعمل بشفافية لتذليل اي معوقات لتمكن من سرعة الإنجاز لتلبية خدمات المستفيدين بجوده عالية.

من جانبه أوضح معالي المهندس منصور المشيطي، أن زيارته تأتي لمتابعة سير العمل، مؤكدا أنه مثل هذه الزيارات التفقدية يتم من خلالها بحث فرص التحسين والعمل على تنفيذها، وتكثيف الأعمال المنجزة وتطويرها ليتم ايجاد بيئة عمل اكثر تنظيماً، واكد بان المتابعة مستمرة لتقديم الدعم لما يسهم في تحسين لخدمات التي يستفيد منها الجميع.

وعلى هامش الزبارة، عقد معالي المهندس منصور المشيطي اجتماعا بمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع، ناقش خلاله المستجدات الخاصة بالمشاريع لدى الفرع، والخطط التشغيلية وسير تنفيذ وإنجاز الأعمال.