بالصور.. ” لينكولن أفياتور ” الاختبارية تدشن رسميا في نيويورك

عادل الحربي(صدى):

لينكولن حاليا منشغلة بإعادة تأهيل وتشكيل معظم منتجاتها مع تقديمها لموديلات جديدة لكونتيننتال ونافيجيتور، والآن أزالت الصانعة الأمريكية الستار عن سيارة اختبارية تمهد للإضافة القادمة لمجال لينكولن الفاخر.

لينكولن دشنت أفياتور الاختبارية في معرض سيارات نيويورك، والتي تمهد لموديل إس يو في إنتاجي قريب بثلاثة صقوف مقاعد وتصميم رياضي عام وحجم يضعها أسفل نافيجيتور في المجال، بالإضافة إلى نظام دفع خلفي.

لينكولن أعلنت عن تقديم مولد طاقة هجين بالقابس الكهربائي في أفياتور الاختبارية لأول مرة في مجال العلامة الأمريكية، ليشمل محرك تيربو مزدوج V6 ومولدات كهربائية.

وتحظى أفياتور الاختبارية بطلاء أزرق أنيق بلمسات سوداء وكروم مصفولة، بينما نرى ألوان “ الرمادي القمري ” والبيج بكثافة داخل المقصورة.

بطبيعة الحال، لينكولن زودت السيارة بأحدث المزايا الإلكترونية، مثل شاشة عرض لنظام المعلومات الترفيهية بطول 12 بوصة ومجموعة من أفضل انظمة السلامة ومساعدة السائق، والتي يمكن التحكم فيها عبر الهواتف الذكية، ونظام تعليق يقوم بفحص الطرق مبكرا والاستعداد أوتوماتيكيا لأي مطبات أو خلافه.

“ نعتقد أن التصميم الراقي لأفياتور وتقنياتها المتطورة وخيار المولد الهجين بالقابس الكهربائي سيجذب المزيد من العملاء لصالة عرض لينكولن ” ، هكذا صرح رئيس لينكولن جوي فالوتيكو، مردفا: “ كما تتميز السيارة بعمليتها ومناسبتها للعائلات بفضل صفوف مقاعدها الثلاثة، ونتطلع لرحلة تحويل أفياتور من سيارة اختبارية لموديل إنتاجي على مدار العام القادم ”.