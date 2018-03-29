بالصور.. في لفتة إنسانية غير متوقعة.. مايا دياب تخطف قلوب متابعيها

نورة الشهري(صدى):

في لفتة إنسانية للفنانة البنانية الجميلة ” مايا دياب ” ، حيث التقطها عدسات الكاميرات وهي راكعةً إلى جانب رجل فقير، جالس على رصيف الطريق في منطقة برج حمود.

وحين لاحظ الناس وجودها في الشارع بجانب الفقير، التفوا حولها جميعهم، فقامت هي بالغناء لهم وأشعلت أجواء من البهجة والفرحة، كما أنها نجحت في رسم الإبتسامة على وجوه الجميع.

كما نشرت دياب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على الصورة قائلة: ” اجعل كل يوم إنساناً سعيداً حتى لو كان هذا الإنسان …أنت بالذات …برج حمود “.

حيث لاقت الصورة ما يقارب الـ26 ألف إعجاب، والتعليقات العديدة التي رحّبت بالمقولة الواردة الى جانب الصورة، مهنّئاً الجمهور هذا العمل المخلص الذي قامت به الأخيرة.

وبهذه الطريقة، أظهرت دياب الناحية الإنسانية منها التي لطالما أخفتها، إلى جانب تواضعها اللافت.