النفط يتعافى وسط تفاؤل بتمديد خفض الإنتاج

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، صباح اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل مكاسب شهرية، في ظل تصريح العراق بأن بعض المنتجين يقترحون تمديد تخفيضات الانتاج ما عزز التفاؤل.

وارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم مايو بنسبة 0.43% إلى 69.83 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم ماي بنسبة 0.42% إلى 64.65 دولار للبرميل.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، صرح بالأمس بأن بعض منتجي ” أوبك ” ودول أخرى تشارك في تخفيضات الانتاج العالمية، يقترحون تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج إلى ما بعد 2018 وحتى منتصف 2019.

يُذكر أن أسعار النفط انخفضت، أمس الأربعاء، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة – بأكثر من المتوقع – حوالي 1.6مليون برميل خلال الإسبوع الماضي ووصلت إلى 429.95 مليون برميل.