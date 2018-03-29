بنجاح ساحق بنسبة تخطت 90% .. السيسي رئيسيا لمصر لولاية ثانية

القاهرة(صدى):

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس مؤشرات تقديرية أولية لنتائج فرز أغلب اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت المؤشرات عن وصول عدد الناخبين إلى ما يزيد عن 23 مليونا و293 ألف صوت انتخابي، حصل فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 21088295 مليونا بنسبة تصل إلى 90.53% ، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 682797 بواقع نسبة 2.93% ، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1522819 بنسبة 6.54%.

وأوضحت أنه مازال يواصل عدد من اللجان العامة على مستوى المحافظات ،عمليات مراجعة الفرز واستلام المحاضر من اللجان الفرعية ، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم النتائج الرسمية للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج يوم 2 أبريل المقبل .