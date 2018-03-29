5300 مسلح وعائلاتهم غادروا ” عربين ” بالغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

أعلن الجيش الروسي، عن مغادرة نحو 5300 مسلح وعائلاتهم لبلدة عربين، في الغوطة الشرقية لدمشق، مساء أمس الأربعاء، حيث تم ترحيل الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم من الغوطة، متجهين إلى إدلب شمالي البلاد.

وغادرت 89 حافلة على متنها 5290 شخصًا من بينهم 1374 مسلحًا من ” جوبر وزملكا وعربين وعين ترما ” في الغوطة الشرقية، وذلك عبر ممر عربين إلى إدلب، تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، وجاء خروج هذه الدفعة، بعد أقل من 48 ساعة على تحرير الجيش السوري 28 مختطفًا كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية في عربين.

وكشفت مصادر، أن عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم من ” جوبر وزملكا وعربين وعين ترما ” ، ستستمر حتى إخلائها بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن 6432 من المسلحين وأفراد عوائلهم، غادروا حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما، الثلاثاء، على متن 102 من الحافلات.

ويصل بذلك عدد الذين تم ترحيلهم إلى إدلب – بموجب الاتفاق المبرم بين العسكريين الروس و ” فيلق الرحمن ” – خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى 19622 شخصًا.