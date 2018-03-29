نوال الزغبي تكشف لجمهورها عن عملها الجديد

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” ، لجمهورها عن استعدادها لطرح عمل فني جديد يحمل اسم ” قالوا ” ، في الفترة المقبلة.

لكن الزغبي لم تفصح عن تفاصيل هذا العمل، وذلك لتشوق جمهورها له أكثر.

وكتبت ” الزغبي ” عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: ” قالوا حبيبك باع لا تعاتبه وينه قريبا قالوا نوال الزغبي جديد قريبا “.

والجدير بالذكر أن فيديو كليب أغنية ” لا تلعب معايا ” ، هو آخر عمل طرحته الزغبي عبر قناتها الرسمية على أحد مواقع الإنترنت.

وهي من ألحان الموسيقار طلال، كلمات خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، أما الفيديو كليب فهو من إخراج وليد ناصيف.