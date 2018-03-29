نوال الزغبي تكشف لجمهورها عن عملها الجديد
كشفت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” ، لجمهورها عن استعدادها لطرح عمل فني جديد يحمل اسم ” قالوا ” ، في الفترة المقبلة.
لكن الزغبي لم تفصح عن تفاصيل هذا العمل، وذلك لتشوق جمهورها له أكثر.
وكتبت ” الزغبي ” عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: ” قالوا حبيبك باع لا تعاتبه وينه قريبا قالوا نوال الزغبي جديد قريبا “.
والجدير بالذكر أن فيديو كليب أغنية ” لا تلعب معايا ” ، هو آخر عمل طرحته الزغبي عبر قناتها الرسمية على أحد مواقع الإنترنت.
وهي من ألحان الموسيقار طلال، كلمات خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، أما الفيديو كليب فهو من إخراج وليد ناصيف.
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