الدوحة لا تجد سوى ممرضات إيران لتوظيفهن

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن تأثير المقاطعة العربية و سمعة قطر التي باتت سيئة جداً إقليمياً ودولياً، امتد للقطاع الصحي، فلم تجد الدوحة سوى إيران لكي تتعاقد معها وتوظف ممرضاتها فيها.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة قطر للخدمات الطبية الخاصة، اعتزامها توظيف ممرضات إيرانيات في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، تنفيذًاً لمذكرة التعاون المشترك بين البلدين.

وصرَّح محمد علي جلاير العضو المنتدب في السفارة الإيرانية بالدوحة، بأنه وفقاً لاتفاقية ثنائية فستقوم شركة قطرية خاصة بتوفير جزء من طاقم التمريض من داخل إيران، في المرحلة الأولى.

وأكد أنه تم إرسال أكثر من 80 ممرضة إيرانية وتم توظيفهن في قطر خلال الفترة السابقة.