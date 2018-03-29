إكتشفي شخصيتك من المسافة بين حاجبيك

متابعات(صدى):

أوضح أخصائي في علم النفس ، أنه يتم تحديد مظهرنا الجسدي وبعض صفات شخصيتنا من خلال الوراثة الجينية .

إليك ما يمكن أن يقوله شكل حاجبيك عن شخصيتك:

– حاجبان قريبان من بعضهما البعض: يعمد الأشخاص للتعبير عن حزنهم أو خوفهم إلى تقريب حواجبهم (تقريبهما من بعضهما البعض)، وحتى من الناحية النفسية فهي تعني أن الشخص سريع القلق وانطوائي، ولا يستطيع التواصل مع الآخرين حتى أنه لا يمكنه ربط علاقات صداقة في حياته.

– حاجبان متباعدان جدا: يدل الحاجبان المتباعدان بمسافة طويلة، أن صاحبها يمتلك شخصية منفتحة تتميز بحس الخيال، كما أن هذا النوع من الأشخاص يعرفون بكونهم لطفاء ومحبوبين من قبل الجميع، غير أنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات بسرعة ومن السهل التحكم بهم.

– حاجبان متباعدان بمسافة متوسطة: إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فأنت سيدة جديرة بالثقة وواثقة من نفسك جدا، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل يتوجهون إليك من أجل حلها وأخذ رأيك في الأمور المصيرية الخاصة بهم.