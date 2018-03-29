أنغام تمنع حبيبها الجديد من حضور حفلاتها لهذه الأسباب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت بعض المصادر أن الفنانة المصرية ” أنغام ” ، تعيش قصة حب، بعد صداقة وطيدة انتقلت أخيراً إلى درجة الحب مع سيناريست وممثل يظهر كضيف شرف في بعض الأعمال السينمائية.

وجاء في التفاصيل أن أنغام تعرّفت على حبيبها الحالي مجهول الهوية، خلال لقاء مع الأصدقاء والمعارف لتتوطّد العلاقة بينهما لاحقاً، حتى أنه بات يزورها بانتظام سواء في فيلتها أو في الاستديو.

وكشفت هذه المصادر أن أنغام وضعت الكثير من الشروط ليظل الحب قائماً بينها وبين حبيبها الجديد، وهي عدم تواجده بأي حفل تحييه، والتكتم على علاقتهما الى حين الزواج.