طائرات إسرائيلية تحلق فوق سماء إيران

طهران(صدى):

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F35 فائق التطور، قد نفذتا طلعات استطلاع في الأجواء الإيرانية؛ لتحديد أهداف في بندر عباس وأصفهان وشيراز، وذلك خلال الشهر الجاري.

وأوضح المصدر، أن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى العراقية، ثم إيران، كما حلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع يشتبه في علاقتها بالبرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أنهما تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، بما فيها الرادارات الروسية في سوريا.

ورفض المصدر الكشف عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حجم التوتر الإقليمي، وبالتزامن مع معلومات عن مخطط لضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية في سوريا، تشمل المواقع الإيرانية.

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات ” كوبرا جونيور ” المشتركة، وقد نفذت إسرائيل ضربات جوية في سوريا وعلى الحدود اللبنانية بمقاتلات F35.