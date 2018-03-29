وزير الإسكان يكشف عن تمويل ” البيع على الخارطة ” بجميع البنوك

نايف السالم(صدى):

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان، عن قيام الوزارة بالعمل على تحقيق 3 استراتيجيات، يتمثل أولها في تمكين كل مواطن من الحصول على منتج سكني أو تمويلي بشكل سريع، وذلك من خلال توفير القروض العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح الوزير، أنه لم يكن هناك بنك يقدم تمويل لبرنامج البيع على الخارطة في المملكة، لذلك كان البرنامج قبل شهر من الآن يعاني، لكن حاليًا جميع البنوك والمؤسسات التمويلية تقدم الخدمة بشكل كامل، فضلًا عن الخيارات الأخرى مثل: ” البناء الذاتي والقسط المرن ” ، التي تقدمها البنوك والجهات التمويلية.

وبيَن ” الحقيل ” ، العنصر الثاني في توفير التمويل، وهو تمكين جميع المواطنين في مختلف المدن – أيًا كانت وظائفهم – من الحصول على التمويل من خلال برنامج الضمانات الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي تطبقه ستة بنوك بالمملكة حاليًا.

وأضاف ” الحقيل ” ، أنه خلال الفترة المقبلة، سنجد جميع البنوك تقدم هذه الخدمة، لافتًا إلى أن العنصر الثالث يهدف إلى تحقيق كافة الفوائد من التمويل العقاري، وذلك من خلال السياسات النقدية لمؤسسة النقد، مثل تخفيف الدفعة الأولى إلى 10%.

وتابع الوزير: ” بدأنا في محاولات حثيثة لضخ سيولة لجهات تمويلية، ونطمح خلال النصف الثاني من 2018 إلى وجود منتجات تمويل عقاري بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة ” .

جدير بالذكر، أن وزير الإسكان، كان قد افتتح أمس الأربعاء، فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات البيع على الخارطة ” وافيكس ” ، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” ، ويستمر حتى 31 من شهر مارس الجاري، بفندق ” كراون بلازا ” ، بالعاصمة الرياض.