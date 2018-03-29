وفاة الأمير متعب بن عبدالله.. شائعة قطرية نشرها حاقد وروجها أحمق وصدقها غبي

سمر جمال(صدى):

” إشاعة نشرها حاقد وروجها أحمق وصدقها غبي “.. هكذا لكم المغردون أفواه القنوات الخارجية وخلايا قطر الإرهابية الذين يواصلون بث الكراهية في نفوس الشعب السعودي ضد حكامه ويستهدفون المملكة بكل ما أوتي من قوة.

ففي أحد الإشاعات التي نشرتها القنوات الخارجية المستهدفة للمملكة، إطلاق خبر وفاة وزير الحرس الوطني السعودي السابق الأمير متعب بن عبدالله، والذي كان أحد موقوفي ” الريتز كارلتون ” على خلفية قضايا فساد.

وانتشرت الأخبار والأنباء حول وفاة الأمير متعب عن عمر يناهز الـ66 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، مستغلين فترة توقيفه في الريتز كارلتون ورابطين إياها بخبر وفاته الكاذب، مدشنين وسم ” وفاة متعب بن عبدالله ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

ولكن تصدى الشعب السعودي الواعي لهذه القنوات الكاذبة والخلايا الإرهابية بكل حزم وقوة، مؤكدين أن هذا الخبر عار تمام من الصحة، حيث علق أحد المغردون ” إشاعه من خلايا عزمي.. مالت عليكم حتى إشاعاتكم مضروبة مثل عقولكم “.

ووجه أحد المغردون رسالة فكاهية إلى مدشنين الوسم، قائلًا ” اللي مسوي الهشتاق، جعلك بالساحق والماحق والغضب المتلاحق، تفوت بضيق وتطلع من ضيق و66 ابريق مايبلون لك ريق، تركض ورا الرغيف والرغيف يركض وراك، انت بسيارة والرغيف بطياره، جعلك تخاوي الفيران من قلة الجيران، جعلك تنام بالخرابه من قلة القرابة “.

ومن جانبه أكد الكاتب محمد الطاير أن هذا الهاشتاق كاذب والأمير متعب بن عبدالله بخير، قائلًا ” هاشتاق كاذب والأمير بخي حسبما أكد لي أحد أقاربه الآن “.

كما استنكر الصحفي سلطان الزايدي طريقة تداول الخبر وإتقان الكذب من قبل القنوات الخارجية الهدامة، قائلًا ” فيه ناس عايشين الدور وكاتبين أسباب وفاته والأمير حي يرزق .. من عيوب تويتر لا يستطيع التحكم في بعض الهاشتاقات التي تعتمد على خبر أو معلومة غير صحيحة..!! “.