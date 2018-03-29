ماجد المهندس يفاجئ جمهوره بكليب جديد بعنوان ” ليطمئن قلبي “

أماني الغامدي(صدى):

طرح الفنان ” ماجد المهندس ” ، فيديو كليب لأغنيته الجديدة بعنوان ” ليطمئن قلبي ” ، حصريًا عبر تطبيق ” أنغامي ” ، وذلك تمهيدًا لطرحه علي موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” والقنوات الفضائية خلال أيام.

وهذه الأغنية تُعد من إحدى أغنيات البوم ماجد الأخير ” الدنيا دوارة ” ، وهي من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، وتم تصويرها في أوكرانيا تحت إشراف المخرج ” سعيد الماروق “.

والجدير بالذكر أن ماجد يستعد لإحياء حفل غنائي مساء اليوم على كورنيش أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان ” أم الإمارات “.