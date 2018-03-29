إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بـمستشفى طريف العام في إنقاذ عشرينية من ورم، حيث كانت تشكو من ألم حاد بالبطن مع زيادة في حجم البطن مع إمساك وتكرار بولي، وبإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود كيس بمقاس حوالي 20*25 سم على المبيض الأيمن مع وجود سائل حر بالبطن.

وعلى الفور نقلت المريضة لغرفة العمليات لفتح البطن، وتم اكتشاف كيس مختلطة مع انفتال درجة أولى، حيث تم استئصال الكيس المختلطة بالكامل بوزن 4 كيلو جرامات وحجم بمقاس 20*30سم والمحافظة على المبيض والرحم وبعدها تم مراقبة المريضة إلى أن تماثلت للشفاء التام – ولله الحمد -.

يذكر أن صحة الحدود الشمالية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية عبر 12 مركزا طبيا متخصصا ومركز للقلب ،و 5 للسكري ،و 3 للكلى ،و 3 للأسنان”، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما تقدم خدماتها الأولية من خلال 48 مركزا للرعاية الصحية الأولية إذ بلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجعا، وبلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجعا، فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م.