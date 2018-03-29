” خل التفاح ” لتكثيف الشعر وتطويله في وقت قصير

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، لخلّ التفاح مزايا مثالية لا تُحصى ولا تُعدّ، فيُستعان به لاسيما من أجل تطهير الفروة والتخلّص نهائياً من قشرتها.

وفيما يلي أسهل خلطات خل التفاح للقشرة، هذا غير أنه يعيد اللماعية الى خصلات الشعر ويغذي الجذور لتصبح قوية ومتينة. لا يكتفي الخلّ بذلك فحسب، بل يعتبر أيضاً مكوناً مهماً لتكثيف الشعر وتطويله في وقت قصير، لذلك لا بدّ من إستعماله عن طريق:

الإستعانة بنصف كوب من خلّ التفاح وخلطه مع نصف آخر من المياه بالإضافة الى ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

أخلطي المكونات جيداً واحتفظي بها في زجاجة السبراي.

طبّقي المزيج على الشعر الجاف من الجذور حتى الأطراف، ثم دلّكي الفروة جيداً واتركيها لـ 40 دقيقة على الأقل.

أغسلي شعرك بالشامبو والمياه جيداً لتتخلصي نهائياً من رواسب المزيج.

ستلاحظين النتيجة من الإستعمال الثاني، لاسيما وأن الخلً لا يكتفي بإضافة اللماعية الى خصلات شعرك بل يعمل أيضاً على تطهير وتغذية أعماق مسام الفروة، ما يعزز نموّها وكثافتها في وقت قصير.