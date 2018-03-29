” بتكوين ” تقود لعملات الرقمية للانهيار

علي القحطاني(صدى):

واصلت العملة الرقمية التراجع والانهيار خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث قادت سوق العملات الرقمية بتراجع جماعي أفقده مليارات الدولارات من قيمته خلال ساعات.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 4.65% إلى 7566 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، كما هبطت ” بتكوين كاش ط بنسبة 6.05% إلى 807 دولار.

وتراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 6% إلى 422 دولار، كما انخفضت ” الريبل ” بنسبة 4.20% إلى 55 سنتًا.

وفقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 20 مليار دولار من قيمتها مسجله 285 مليار دولار، وبلغت حصة ” بتكوين ” منها 45.2%.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن بورصتان يابانيتان في طريقهما لوقف العمليات على خلفية المخاوف الأمنية والتدقيق التنظيمي المتنامي.