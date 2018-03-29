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بالصور.. برغم الحمل بلقيس تتألق بإطلالة أنثوية ساحرة

بالصور.. برغم الحمل بلقيس تتألق بإطلالة أنثوية ساحرة
أماني الغامدي(صدى):

خضعت الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” مؤخرًا، لجلسة تصويرية خاصة لصالح إحدى المجلات العربية.

و نشرت بلقيس صورًا لهذه الجلسة، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام “.

حيث ظهرت بلقيس خلال الجلسة وهي بكامل أناقتها في أخر أيام حملها، وهي الإطلالة التي نالت إعجاب متابعيها متمنين لها أن تستقبل مولودها بسلام.

و من المقرر أن تستقبل بلقيس مولودها ” تركي بن سلطان “، في شهر إبريل القادم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله علمتونا.. والا كان ما درينا
اذا ولدت عطونا خبر نقهويها.

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