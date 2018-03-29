بالصور.. برغم الحمل بلقيس تتألق بإطلالة أنثوية ساحرة

أماني الغامدي(صدى):

خضعت الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” مؤخرًا، لجلسة تصويرية خاصة لصالح إحدى المجلات العربية.

و نشرت بلقيس صورًا لهذه الجلسة، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام “.

حيث ظهرت بلقيس خلال الجلسة وهي بكامل أناقتها في أخر أيام حملها، وهي الإطلالة التي نالت إعجاب متابعيها متمنين لها أن تستقبل مولودها بسلام.

و من المقرر أن تستقبل بلقيس مولودها ” تركي بن سلطان “، في شهر إبريل القادم.