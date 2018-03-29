بالفيديو.. فنانين يختبئون بسبب الأحوال الجوية السيئة

نورة الشهري(صدى):

شهدت مصر أمس الأربعاء، عاصفة ترابية أجبرت عدد من الفنانين على الاختباء وارتداء كمامات الوجه، بسبب سوء الأحوال الجوية والغبار والأنربة المنتشرة في الهواء.

ونشرت الفنانة المصرية نسرين أمين، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، ظهر فيه الفنان المصري ” حسن الرداد “وهو يرتدي كمامة على وجهه.

وقال الرداد في الفيديو: ” إن هجوم العاصفة الترابية تسبب في إيقاف تصوير مسلسه الجديد ” عزمي وأشجان ” ، وأنهم مازالوا مختبئين ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنفس “.

ثم أزاح الرداد الكمامة من على وجهه، ليؤكد لجمهوره الذي لم يتعرف عليه، وأخذ يتجول بالهاتف بين الحضور، حيث ظهرت نسرين أمين وإيمي سمير غانم، وهم مشاركين معه في بطولة المسلسل.

كما حذرت إيمي المتابعين من مغادرة منزلهم أو فتح نوافذ المنازل، وكذلك عدم ترك الحيوانات الأليفة خارج المنزل، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد.