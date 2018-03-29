” منها البرازيل ” .. منتخبات حققت العلامة الكاملة في أجندة ” الفيفا ” الدولية
حصلت عدد من المنتخبات العالمية، العلامة الكاملة بالفوز بالمواجهات الودية التى خاضتها.
ويأتي من أبرز تلك المنتخبات صاحبة العلامة الكاملة فى فترة التوقف الدولية وهى:
البرازيل
نجح المنتخب البرازيلى فى تحقيق الفوز خلال مواجهتى روسيا وألمانيا بنتيجة 3 – 0 و 1 – 0 على التوالى.
أوروجواى
حقق منتخب أوروجواى الفوز فى مواجهتى كأس الصين الودية أمام منتخبى التشيك 2 – 0 وعلى ويلز 1 – 0.
تونس
تغلب المنتخب التونسى على منتخبى إيران وكوستاريكا بنفس النتيجة 1 – 0.
المغرب
حقق المنتخب المغربى الفوز خلال مواجهتى صربيا وأوزبكستان بنتيجة 2 – 1 و 2 – 0.
بلجيكا
خاض المنتخب البلجيكي لقاء واحدا خلال الأسبوع الحالي أمام المنتخب السعودي، ونجح فى الفوز عليه بنتيجة 4 – 0.
سويسرا
تغلب المنتخب السويسرى على كل من منتخبى اليونان بنما بنتيجة 1 – 0 و 6 – 0 على التوالى.
7 – بيرو
حقق منتخب بيرو الفوز خلال مواجهتى كرواتيا وأيسلندا بنتيجة 2 – 0 و3 – 1 على التوالى.
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