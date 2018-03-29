تعليم مكة تكرم الجهات المشاركة في فعاليات اليوم الأسبوع لتعزيز صحة الفم والأسنان

سعيد العجل(صدى):

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية صباح اليوم الخميس 12 / 7 / 1439 هــ شركاء النجاح والجهات المشاركة في فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، والذي يأتي تحت شعار «الأسنان صحة وجمال» لمدة أسبوع على مسرح التعليم بالعزيزية للبنين، وبقاعة الملك فهد بتعليم البنات بالشراكة والتعاون مع مجمع البشري الطبي العام .

وشكر مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية طلال الحربي في حفل التكريم كل الجهات المشاركة في الفعاليات مثمناً لهم دعمهم وشراكتهم في المساهمة في رفع الوعي لدى الميدان التربوي بأهمية الحفاظ على صحة البدن ، ومن ذلك صحة الفم والأسنان ، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات والتي تهتم بصحة الفم والأسنان تساهم في رفع التوعية الصحية لأفراد المجتمع .

وشدد الحربي على ضرورة الاستمرارية في تفعيل هذه الأمور في حياة الجميع وليس فقط في هذا اليوم الموحد ومشاركة جميع الإدارات التعليمية في كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لنشر هذه الثقافة الأصيلة يأتي تعزيزاً لهذه القيمة العظيمة التي هي قيمة أصيلة من قيم الدين الإسلامي الحنيف التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وحثّ عليها صحابته الكرام من خلال” سنة السواك ” التي تمارس يومياً.