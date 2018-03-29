بالفيديو.. يارا تطرح أغنية خليجية جديدة لجمهورها بالمملكة

نورة الشهري(صدى):

طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة باللهجة الخليجية لشعب المملكة، وذلك لتنسف بها جميع الشائعات التي ترددت بخصوص منعها من دخول المملكة، وهذه الأغنية فقط حصريًا علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب “.

و الأغنية بعنوان ” لا يكون من جدك ” ، من كلمات ‏سموّ الأمير محمّد بن عبد العزيز بن محمّد، ‏ألحان الملحن المحب‬، توزيع ‪هشام السكران‬، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.

مع العلم أن يارا تستعد أيضًا لإطلاق أغنية مغربية جديدة ” دويتو ” مع فنان مغربي، خلال الفترة القليلة القادمة.