في هذه الحالات يمنح الموظف 144 يوما كإجازة سنوية
كشفت مصادر أن التنظيم الجديد لإجازات الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية يسمح بالحصول على إجازة سنوية مدتها 144 يوماً في السنة، لمن تجاوزت خدماته لغرض التقاعد 25 سنة أو بلغ من العمر 50 عاماً.
وأضافت أن يحق لبقية الموظفين دون هذه السن والخدمة الحصول على إجازات سنوية تصل الى 108 أيام في السنة الواحدة.
الجدير بالذكر أن الموظف يحق له الحصول على إجازة سنوية 36 يوماً في العام بحيث يحصل عليها كاملة أو تجزئتها لفترات مختلفة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44717 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب ,,