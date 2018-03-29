أب يفقد ابنتيه بسبب زجاجة ” قمل “

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، لم تكن في الحسبان، فكل مافي الأمر أراد أب مصري أن يخلص ابنتيه من معانتهما من ” حكة الرأس ” ، التي أصابتهما بسبب حشرات الرأس ” القمل ” .

وتوجه الأب إلى محل عطارة قريب من المنزل ، وأخبر مالكه أنه يبحث عن دواء يعالج ” القمل ” الذي أصابت ابنتيه، فجاء الرد سريعاً : “حل مشكلتك عندي ” وأعطاه زجاجة بها دواء للقضاء على القمل.

وبعدما ذهب الأب وجعل ابنتيه تستخدمان ” الحل السحري ” الذي سيخلصهما من القمل ، دقائق معدودة وشعرت بعدها الطفلتان بحالة إعياء شديدة، وتغير لون بشرتهما، نُقلا على إثرها إلى مركز طبي بالمنطقة.

ولفظت الطفلتان أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما، ليتسمر الأب في مكانه فور سماعه كلمات الطبيب ” الدواء اللي استخدموه السبب “.