صابرين تصدم جمهورها بصورة مع أولادها الثلاثة

نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة المصرية صابرين، مجموعة صور لها عقب الإدلاء بصوتها في عملية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت بصورتها رفقة أولادها الثلاثة “نور وعمرو ويوسف” في مركز شباب الشيخ زايد.

وشاركت الفنانة صور لها أثناء الإدلاء في الانتخابات الرئاسية، حيث رافقها في مقر لجنتها شقيقها الأكبر محمد، وأبنائها الثلاثة، وقاموا الخماسي بالتقاط صور رفقة ضباط الجيش والشرطة المتواجدين أمام لجنتهم الانتخابية.

وصدمت الفنانة صابرين متابعيها بعد نشرها لتلك المجموعة من الصور، حيث يعد هذا الظهور الأول عقب وفاة والدها منذ شهر تقريبًا،

وشهدت الصور تغيير ملامح الفنانة الجميلة حيث بدى عليها النحافة وخسارة بعض من وزنها.