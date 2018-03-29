كارثة| بعد 16 عاما زواج.. اكتشف أن أبنائه الأربعة ” ولاد حرام “

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العامة بمحافظة السويس قرارًا بحبس ” هـ. ع ” ، والبالغة من العمر 35 عاما 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بجريمة ” الزنا ” ، وذلك بعد قيام زوجها بتقديم بلاغ للنيابة العامة، يتهم زوجته بارتكاب.

وبحسب ما ذكرته التحقيقات، اكتشف موظف بالسويس خيانة زوجته المتكررة، بعد 16 عاماً من الزواج، أنجبت الزوجة خلال تلك الفترة 4 أولاد 2 بنات و2 ذكور عن طريق السفاح من رجال آخرين.

وخلال محضر الشرطة، أكد الزوج أنه خلال الأشهر الماضية قال أحد أقاربه أن زوجته سلوكها غير منضبط، والحديث منتشر حول علاقاتها المشبوهة، ولهذا راقبت تليفونها والرسائل على فيس بوك.

وتابع: ” اكتشفت الكارثة الكبيرة، أنها ليست على علاقة بشخص بل بعدة أشخاص من بينهم أحد الأشخاص تؤكد له في الرسائل أن الطفل الأخير الذي أنجبته هو ابنه ” .

وأوضح الزوج أن ذلك الأمر دفعه للقيام بإجراء بتحاليل ” دي إن أيه ” لأطفاله الأربعة بسبب شكه في نسبهم له، لتكتمل صدمته، بأن التحاليل لجميع أطفاله أكدت أنهم ليسوا أبناءه وأن زوجته خدعته طوال الأعوام الماضية.

وأضاف الزوج، أنه يسافر كثيرا منذ زواجه إلى اليوم بسبب عمله، حتى يوفر لأولاده حياة كريمة، ولم يتخيل يوما أن زوجته.