كارثة| بعد 16 عاما زواج.. اكتشف أن أبنائه الأربعة ” ولاد حرام “
أصدرت النيابة العامة بمحافظة السويس قرارًا بحبس ” هـ. ع ” ، والبالغة من العمر 35 عاما 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بجريمة ” الزنا ” ، وذلك بعد قيام زوجها بتقديم بلاغ للنيابة العامة، يتهم زوجته بارتكاب.
وبحسب ما ذكرته التحقيقات، اكتشف موظف بالسويس خيانة زوجته المتكررة، بعد 16 عاماً من الزواج، أنجبت الزوجة خلال تلك الفترة 4 أولاد 2 بنات و2 ذكور عن طريق السفاح من رجال آخرين.
وخلال محضر الشرطة، أكد الزوج أنه خلال الأشهر الماضية قال أحد أقاربه أن زوجته سلوكها غير منضبط، والحديث منتشر حول علاقاتها المشبوهة، ولهذا راقبت تليفونها والرسائل على فيس بوك.
وتابع: ” اكتشفت الكارثة الكبيرة، أنها ليست على علاقة بشخص بل بعدة أشخاص من بينهم أحد الأشخاص تؤكد له في الرسائل أن الطفل الأخير الذي أنجبته هو ابنه ” .
وأوضح الزوج أن ذلك الأمر دفعه للقيام بإجراء بتحاليل ” دي إن أيه ” لأطفاله الأربعة بسبب شكه في نسبهم له، لتكتمل صدمته، بأن التحاليل لجميع أطفاله أكدت أنهم ليسوا أبناءه وأن زوجته خدعته طوال الأعوام الماضية.
وأضاف الزوج، أنه يسافر كثيرا منذ زواجه إلى اليوم بسبب عمله، حتى يوفر لأولاده حياة كريمة، ولم يتخيل يوما أن زوجته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44709 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4207 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين واستر عوراتهم واحفظ اعراضهم
خالدالشهراني[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 51 دقيقة
مصيبه ياساتر استرناء فوق الأرض ويوم العرض هاذي الخيانه التي ليس بعدها خيانه الله لايبلاناء
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 33 دقيقة
اعوذ بالله….
من يقرأ الخبر من المغتربين راح يشتغل عنده الوسوس ويعمل دي إن حماده عشان يطمن….
Mo7ammed[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 24 دقيقة
وأضاف الزوج، أنه يسافر كثيرا منذ زواجه إلى اليوم بسبب عمله، ((((حتى يوفر لأولاده حياة كريمة))))، ولم يتخيل يوما أن زوجته.
والله شىء يوجع القلب الله المستعان الاب كل همه طول حياته يوفر لهم حياة كريمة وهذي ما فكرت حتى بإنسانيتها!!