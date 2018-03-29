خطوات ينصح باتباعها تزامنا مع الأجواء الترابية

عادل الحربي (صدى):

يعاني الكثير من المواطنين بسبب تقلبات الجو، خاصة الرياح المثيرة للغبار، خاصة من لديهم مشكلة في التنفس من مرضى حساسية الصدر.

وفي هذا السياق، قدم أطباء عدة نصائح بسيطة تمكنك من التعامل مع الأجواء المتقلبة تلك، وأولها عدم الخروج غير للضرورة ،وإذا تم الخروج يتم وضع منديل علي الانف والأفضل ارتداء ماسك طوال الطريق .

وينصح أيضًا بشرب الماء كثيرا، والسوائل الدافئة بصفة مستمرة ” ينسون-تليو-نعناع ” لتحسين الجهاز التنفسي .

وضع قماشة مبلولة فوق وتحت الشباك لمنع دخول التراب الناعم، وغسل اليدين والوجه كثيرًا داخل المنزل.