4 أسباب صنعت من أنجلينا جولي قنبلة أنثوية طاغية وقوية بعد الطلاق

نورة الشهري (صدى):

رغم مرور عام على انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت، ورغم أنهما لم يحصلا على الطلاق، أصبحت أخبار الانفصال هى أكثر الأخبار التى تنشر حول النجمين، إلا أن أنجلينا لتوضح حقيقة ما ينشر عنها منذ الانفصال وحتى الآن، لكن المؤكد أنها أصبحت اكثر قوة الآن، لهذه الأسباب.

وهناك 3 أسباب جعلت أنجلينا جولي أكثر نجومية وتألقا وقوة بعد الانفصال ومنها: “تحضر المناسبات الرسمية دون اعتذار، يقال إنها تواعد رجل أعمال يكبرها في السن، انتقلت للعيش برفقة أبنائها ببت جديد، تستغل الفرص للتشهير بزوجها المنفصلة عنه براد بيت.

يذكر أن أنجلينا جولى تعرضت للإجهاد النفسى والجسمانى وفقدت الكثير من وزنها، كما ظهر براد بيت فى أكثر من مناسبة خلال العام الماضى غير مهتم على الإطلاق بمظهره الخارجى، وذلك كله بسبب الخلافات القوية التى حدثت بين الثنائى منذ الانفصال.