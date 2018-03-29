بالفيديو.. فتيات يمنيات تتحدين ميليشيا الحوثي في المدارس

فهمى محمد(صدى):

وضعت طالبات مدرسة يمنية، ميليشيا الحوثي في موقف محرج بعدما رفضن أمس الأربعاء، ترديد صرخة ميليشيا الحوثى، خلال فعالية أقامتها الميليشيات فى المدرسة،ـ حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأظهر الفيديو طالبات مدرسة حليمة النموذجية بالعاصمة صنعاء، يرفضن الصرخة الحوثية، فى الفعالية التى أقامتها إدارة المدرسة الموالية للميليشيا، بعد أن طلب منهن أحد المشرفين الحوثيين ذلك.

لكن الطالبات قاطعن صرخة الحوثيين وتحدين إرهابهم، بترديدهن بصوت واحد “بالروح بالدم نفديك يا يمن”، ما دفع المشرف الحوثى إلى محاولة إجبارهن على السكوت، بعد أن هتفن لليمن.

وأكد ناشطون يمنيون، أن ذلك دليل على أن شعب الحكمة والإيمان يرفض بشدة فكر وطائفية ميليشيا الحوثى الدخيلة على المجتمع اليمنى، رغم تكثيف دوراتهم الثقافية واستخدام وسائل الترغيب والترهيب لفرضها.