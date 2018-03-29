دعوات لإغلاق مساجد القدس والصلاة فى الأقصى الجمعة المقبلة

القدس المحتلة(صدى):

خرجت أمس الأربعاء، دعوات شبابية في مدينة القدس، لإغلاق مساجد ضواحي وقرى وبلدات المدينة والتوجه لآداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ردا على دعوات جماعات الهيكل المزعوم إلى إفراغ واخلاء المسجد في هذا اليوم من المسلمين ليقدموا قرابين عيد الفصح فى ساحاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت القوى الوطنية والإٍسلامية وأئمة المساجد والجمعيات والمؤسسات فى قرية العيسوية عن إغلاق كافة المساجد فى القرية الجمعة، ودعوا لصلاة الفجر والجمعة فى الأقصى، فى ظل ما يتعرض له المسجد من مؤامرة من سلطات الاحتلال وجماعات ومنظمات الهيكل المزعوم .

وأكدوا أن الرباط والتواجد فى الأقصى وطوال أيام عيد الفصح هو واجب دينى ووطنى.

وكانت جماعات “الهيكل” المزعوم قامت فجر الثلاثاء بتعليق لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك، طالبوا فيها المسلمين بترك المسجد يوم الجمعة القادم لتقديم القرابين فى الأقصى.