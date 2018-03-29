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بسبب غيرته على زوجته..لاعب شهير يتوعد لصحفي بفقأ عينيه

بسبب غيرته على زوجته..لاعب شهير يتوعد لصحفي بفقأ عينيه
واشنطن(صدى):

الغيرة أمر معروف بين الأزواج والأحباء، وهذا ماقام به لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق ، التركي ” أردا توران ” .

ففي سلوك يكشف حبه وغيرته الشديدة على حبيبته ، توعد توران لصحفي بتحطيم رأسه وفقأ عينيه، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

وكان الصحفي قد سأل زوجة توران عن رأيها في حفل زفافهما ، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث.

فعاد الصحفي ووجه له سؤالا، قائلا: ” هل منعك أردا من الحديث؟ “، مما أدى إلى ثورة غضب من زوجها.

وقال له توران في رد مقتضب : ” كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك، أنت تتحدث إلى زوجتي “، وغادر المطعم مع زوجته وشقيقه قبل أن يتفاقم الأمر.

 


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