بالصور..إطلالة أنثوية صادمة لمنة عرفة

نورة الشهري (صدى):

اعتادت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، على إثارة الجدل بإطلالتها مؤخرا، فهي تصدم الجمهور الذي لازال لم يستوعب كبر سنها، فهي في ذهنهم الطفلة الممثلة التي كانوا يشاهدوا منذ سنوات في الأفلام والمسلسلات.

وظهرت عرفة فى أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة أنثوية مذهلة ، مرتدية فستان أحمر يظهر انوثتها.

وكانت الفنانة الشابة قد صرحت مسبقا أنها سعيدة برد فعل جمهورها وتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تنزعج مطلقا، فكل الأمر أنهم اعتادوا على كونها طفلة ولم يصدقوا حتى اليوم أنها ” كبرت ” .