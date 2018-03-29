سيدة تجلس على الأرض وتعطل المرور لخلافها مع سائق باص

لندن(صدى):

في رد فعل غريب، قامت سيدة بريطانية هي وأبنها بتعطيل حركة المرور في إحدى الشوارع بسبب خلافها مع سائق باص على أولوية المرور.

وجلست السيدة وابنها في وسط الطريق لمدة ساعة ، بسبب الخلاف دون الالتفات لما سببته من عطلة للمارة وازدحام مروري.

حيث قامت الام وابنها بالنزول من السيارة وجلسا على الأرض في وجه الباص لكي لا يتحرك، متجاهلين لكل صيحات أصحاب السيارات، ما استدعى في النهاية تدخل الشرطة، حيث فتحت الطريق وقبضت على الأم وابنها.

ومن المتوقع أن توجه للاثنين تهم إقفال طريق عام والتسبب في أضرار للساكنين والمارين بمنطقة ميدلوثيان البريطانية.