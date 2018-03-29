بالصور.. مظاهرات تجتاح أمريكا بعد مقتل شاب أسود على يد الشرطة

واشنطن(صدى):

احتشد عدد كبير من المواطنين، في ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكية في تظاهرات اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شاب أسود أعزل على يد الشرطة الأمريكية فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وأثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل فى سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بالشوارع عرقلت المرور بالمدينة لساعات.

وقالت الشرطة إن الفيديو الذي صورته الكاميرات التى كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التي دارت مساء الأحد أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا.

وأذاعت الشرطة الفيديو فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء وسرعان ما انتشر على الإنترنت،وهذه أحدث واقعة فى سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّل فى مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصرى فى نظام العدالة الجنائية وحول استخدام القوة المفرطة.