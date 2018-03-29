بالفيديو..أحد مرابطي الحد الجنوبي يروي قصة فقدان عينه في انفجار قذيفة هاون
روى أحد المرابطين بالحد الجنوبي جبران القيسي، تفاصيل عن قصة إصابته في انفجار قذيفة هاون بالقرب منه، مما نتج عنه فقدان إحدى عينيه وتضرر وجهه.
وقال القيسي في لقاءه بقناة ” الإخبارية ” ، إن إصابته كانت في شهر جمادى الأولى من عام 1437 هـ، بعدما انفجرت بالقرب منه قذيفة هاون لتصيبه بتهشم في الجمجمة وتهتك في عظام الوجه إلى جانب تضرر عينه.
ويؤكد أن إصابته فخر له وتاج على رأسه، فهي بالنسبة له قليلة جدًا لتقديمها إلى الوطن، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بشيء عقب إصابته ولكنه استفاق وعلم بإجراء عملية جراحية له.
فيديو | البطل #جبران_القيسي يحكي قصة إصابته في #الحد_الجنوبي.. تعرف عليها؟ #الإخبارية #فرسان_الحزم_في_ألمانيا pic.twitter.com/GYimIsT2dy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٨ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً