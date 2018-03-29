” المالكي ” يفضح إيران ويكشف عن نقطة التهريب للصواريخ الباليستية

فهمي محمد(صدى):

فضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، طريقة تهريب إيران للأسلحة إلى ميليشيا الانقلاب الحوثية في اليمن، مؤكدا خلال رده على سؤال لمذيعة قناة “CNN” الأمريكية، حول أن طهران تؤكد أنه لا يوجد مدخل لليمن فيكف يمكن تهريب الأسلحة، إنه عند مواجهة أي مجرم في العالم بالجريمة التي اقترفها، فسوف ينكرها وستصبح بمثابة مزاعم.

وقال تركي المالك: “الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على العاصمة الرياض تم تهريبها ضمن الأسلحة المهربة التي يبدأ تهريبها من الضاحية في بيروت ثم إلى سوريا ومن ثم من إيران عبر البحر أو ما نسميه السفينة الأم ويقومون بتهريبها إلى داخل اليمن”.

وتابع: “وإذا كنتِ تتحدثين عن الحديدة في اليمن، فهي أصبحت نقطة التهريب الرئيسية للصواريخ البالستية والصواريخ الأخرى إلى داخل اليمن، فالجذور موجودة هناك”.

وأشار إلى أن البحرية الأمريكية والبحرية الأسترالية والفرنسية أوقفت بعض سفن التهريب الإيرانية داخل المياه الدولية، حيث كانوا يقومون بتهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأكد المالكي أن هذه الأدلة الموثقة تؤكد أن النظام الإيراني ينتهك نظام وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2216 و2231.