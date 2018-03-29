محمد نور يكشف أسباب إخفاق الأخضر أمام أوكرانيا وبلجيكا
بعدما انتهت مباريتي المنتخب الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، علّق لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي السابق محمد نور على النتائج.
وكشف عن سبب إخفاق المنتخب في المباراتين، وهي أن الأخضر افتقد في مباراتيه لنواف العابد وسلمان الفرج، مبيناً أنهما نجمان قويان لهما قيمتهما الفنية، وبعودتهما سيساهمان في حل كثير من المشاكل الفنية التي ظهرت في آخر مباراتين، مضيفاً أن عودة أسامة هوساوي بخبرته الكبيرة ستعزز وضع خط الدفاع.
ودافع نور عن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعد تغريداته عن المباراة والسهلاوي، مبيناً أن حديثه ينطلق من حسه الوطني واستشعاره بكل أحاسيس جماهير الوطن والآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب، مضيفاً أن تركي آل الشيخ يعشق النجاح ويبحث عن الحلول ليكون الأخضر على قدر الطموحات.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 16 دقيقة
اعتقد المنتخب يحضر لمفاجأة في مشاركته بكاس العالم وبيكون شكلهم مختلف تماما لا من حيث اللاعبين ولا من حيث طريقة اللعب .. مستحيل مستحيل يكون هذا شكل منتخب يلعب ويشارك ببطوله عالمية .. وسجلوها