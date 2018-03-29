محمد نور يكشف أسباب إخفاق الأخضر أمام أوكرانيا وبلجيكا

ماجد محمد(صدى):

بعدما انتهت مباريتي المنتخب الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، علّق لاعب فريق الاتحاد والمنتخب السعودي السابق محمد نور على النتائج.

وكشف عن سبب إخفاق المنتخب في المباراتين، وهي أن الأخضر افتقد في مباراتيه لنواف العابد وسلمان الفرج، مبيناً أنهما نجمان قويان لهما قيمتهما الفنية، وبعودتهما سيساهمان في حل كثير من المشاكل الفنية التي ظهرت في آخر مباراتين، مضيفاً أن عودة أسامة هوساوي بخبرته الكبيرة ستعزز وضع خط الدفاع.

ودافع نور عن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعد تغريداته عن المباراة والسهلاوي، مبيناً أن حديثه ينطلق من حسه الوطني واستشعاره بكل أحاسيس جماهير الوطن والآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب، مضيفاً أن تركي آل الشيخ يعشق النجاح ويبحث عن الحلول ليكون الأخضر على قدر الطموحات.