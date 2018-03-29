قصة ” الباذنجانة ” التي تسببت في حبس صاحبها

روما(صدى):

في واقعة غريبة، ولسبب يُعد لايذكر، تعرض رجل إيطالي إلى الحبس ودفع غرامة مالية، ومعاناة بالمحكمة لمدة 9 سنوات، كل ذلك والسبب ” باذنجانة ” .

تعود الواقعة قبل نحو 10 سنوات، حينما كان يأكل الرجل الإيطالي في أحد الحقول دون إذن وهو الأمر الذي اعتبره أصحاب الحقل تعدي على ممتلكاتهم، وأبلغوا الشرطة وتم القبض على الرجل ومعه ” باذنجانة “.

وتسببت الباذنجانة التي سرقها الرجل في معارك وصلت إلى المحاكم، وكونت أوراق قضية استمرت 9 سنوات، وكلفت أطرافها آلاف الأموال باليورو، وحينما تم القبض على الرجل كان قد وضع الباذنجانة في دلوه، في منطقة بوليا الإيطالية.

وأوضح الرجل في التحقيقات، إنه حاول سرقة الباذنجانة لأنه كان عاطلًا عن العمل وكان يريدها ليطعم بها طفله، لكن أصحاب الحقل لم يتنازلو، ولم تقتنع الجهات الإيطالية بقضيته، فحكمت عليه محكمة بالسجن لمدة خمسة أشهر وأمرته بدفع غرامة قدرها 500 يورو، وتم تخفيض هذه العقوبة في الاستئناف إلى شهرين و120 يورو.

وتكلفت الحكومة بمصاريف القضية على مدى السنوات التسع الماضية، بمبلغ وصل 8500 ألف دولار، ما يعد إهدارًا في قضية ليس لها داعي.