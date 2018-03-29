بالفيديو..المغامسي يوضح حكم إفطار لاعبي المنتخب في نهار رمضان

علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، أنه يجوز للاعبي المنتخب الإفطار في رمضان أثناء ذهابهم لكأس العالم وتواجدهم في المعسكر ” إذا رغبوا في الإفطار “.

وأرجع المغامسي ذلك إلى أنهم في هذه الحالة سيكونون على سفر، وللمسافر أن يفطر في نهار رمضان.

وقال المغامسي خلال لقائه في برنامج ” الوقت الأصلي ” ، إن على لاعبي الأخضر أن يحتسبوا سفرهم هذا كمحاولة منهم لرفع شأن الإسلام، وألا يمنعهم الاستعداد لكأس العالم عن ذكر الله.

وأشار إلى أن أن كرة القدم أصبحت ثقافة عالمية وهذا أمر لا يمكن جحوده، وأصبح القرار الذي يتخذه الفيفا لا يستطيع رئيس دولة أن يمنعه.