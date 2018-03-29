” الإنذار المبكر ” يكشف هبوب رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية

عادل الحربي (صدى):

حذّر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الغبار والأتربة ويحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت الأرصاد أن الحد من مدى الرؤية الأفقية سيصل إلى أقل من 2 كيلومتر، مبينة أن الحالة ستبدأ في التاسعة من صباح اليوم (الخميس) وتنتهي في الخامسة مساء بمنطقة القصيم، فيما تستمر حتى التاسعة مساءً بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أن الحالة ستشمل الدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة لهما في منطقة الرياض، أما في القصيم فستشمل مدن: الرس، والبكيرية، وعقلة الصقور، وبدايع الحمايين، ودخنة، وكحلة، والمكحول، والحملية، وديارة، ودلفان، والأجزاء المجاورة لها.