موعد مباراة الاتحاد والباطن في نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تأهل له الأهلي والاتحاد والفيصلي والباطن.

وقرر الاتحاد إقامة مواجهة الأهلي أمام الفيصلي في يوم الجمعة الموافق 30 مارس في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة مساءً، على أن يواجه الاتحاد فريق الباطن باليوم التالي الموافق السبت 31 مارس، في نفس التوقيت.