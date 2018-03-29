بالفيديو.. ” السلمي ” يضع القول الفصل فيما يخص شعور الميت بما يفعله أقاربه

علي القحطاني (صدى):

قطع الشيخ عبد الله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشك باليقين فيما يخص شعور الميت بأبنائه أو أقاربه خلال زيارته.

وقال السلمي، ردا على استفسار أحد المتصلين ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، حول مدى شعور الميت في قبره بما يجرى من أقاربه، قائلاً: ” إنه أمر من الغيبيات ولا يمكن التحدث عن شيء غيبي لم نره إطلاقاً، لذلك لا يمكن معرفة ما يحصل في القبر”.

وأضاف السلمي أن الحياة البرزخية ثابتة بالكتاب والسنّة، لكنها مختلفة تماماً عن حياة بني آدم، متابعاً: “لذا فإنه لا يمكن أن نعلم عن شيء غائب عنا إلا برؤيته، أو الخبر الصادق عنه”.

ولفت إلى أن ما ذكره بعض العلماء مثل “ابن القيم” في كتاب الروح عن بعض المنامات والروايات التي لم ترد في السنة أو الكتاب نصاً لكنها وردت في أخبار التابعين، بأن الأب أو الأم يعلمان بحياة الأبناء من خلال الرؤى في المنام، هي من باب الخير للحي والميت، مختتماً: “ما جاء في النص يثبت، وما عدا ذلك فنقول الله أعلم”.