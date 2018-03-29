قائدة روضة تتعدى بالضرب على معلمة

محمد بن طحيطح(صدى):

اتهمت معلمة ،قائدة إحدى الروضات الحكومية ببيشة ، بالاعتداء عليها بالضرب ، ما أصابها بسحجات على الساعد، وألم في الكتف.

وأوضحت المعلمة أن المديرة تعدت بالضرب عليها رافضة تكريم أمهات الطالبات والطلاب لها داخل الروضة، وضربتها بملف كان بيدها، واعتدت عليها؛ ما تسبب في إصابتها بسحجات وألم؛ فتقدمت بشكوى للتعليم والشرطة.

ومن جانبه قرَّرت إدارة تعليم بيشة ندب المعلمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى، وحين علمت أمهات الطالبات والطلاب حاولن تكريمها داخل المدرسة، لكن المديرة رفضت أن تكرَّم داخل الروضة.

وقامت إحدى أمهات الطالبات باستضافة الجميع في منزلها، وكرمت المعلمة على جهودها طوال الفترة السابقة.