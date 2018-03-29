تفاصيل واعترافات جديدة في قضية ” تكفي ياسعد “

عادل الحربي (صدى):

اعترف الداعشي قاتل ابن عمه في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم ” تكفى يا سعد ” ، أمس الأربعاء، أمام المحكمة الجزائية بقتل 3 رجال أمن بمشاركة شقيقه الهالك تأثرا بفكر التنظيم الإرهابي، واقتناعه بأن رجال الأمن مرتدون.

و خصصت الجلسة لتقديم المتهم جوابه، ومناقشة أدلة المدعي العام للنيابة العامة، بحضور ممثلين لوسائل الإعلام، فيما لم يحضر مع المتهم أي من أقاربه.

وأوضح المتهم أنه لم يكن يتوقع قتل مسلم قبل أن يتم إقناعه من معرفات تحريضية في التواصل الاجتماعي كانت تعرض صورا وفيديوهات من مناطق الصراع.

وفي جواب على سؤال عن أسباب قتله ابن عمه الذي يعمل في السلك العسكري قال المتهم: ” قتلته لأنه عسكري.. وفي نظر المواقع التحريضية أن العسكري ضد الدين “.

واعترف بأنه قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية تدرب على استخدام السلاح بمشاركة أخيه في ذات الكهف الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر بمحافظة الشملي في حائل.