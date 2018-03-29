مسؤول مصري “يشتم” الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

القاهرة(صدى):

أثار تصريح تم نسبه لمسؤول مصري حول الامتناع عن التصويت في الانتخابات، جدلا واسعا.

وقال محافظ كفر الشيخ المصرية خلال تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية حول الممتنعين عن التصويت في الانتخابات: “أقول لهم خليكوا اقعدوا في بيوتكم، وشوفوا اللي يطبطب على قفاكم من ورا.. جاتكم ستين نيلة”، ما اعتبره ناشطون محاولة للسخرية منهم، والإساءة لهم، وطالب نشطاء بإقالة المحافظ.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية مساء الأربعاء بعد 3 أيام من إجراء التصويت، حيث يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد المصري .