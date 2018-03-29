عبدالله بن زنان: يحيى الشهري من الممكن أن يكون ” محمد صلاح السعودية “
وجه الإعلامي وليد الفراج، سؤالا للكاتب الرياضي ناصر الجديع قائلا : ” هل توجد ليدنا أيقونة شبيهة بمحمد صلاح في السعودية ؟ “.
وأجاب ناصر الجديع في مداخلة ببرنامج ” أكشن يادوري ” قائلا : ” أنه للأسف لا يوجد لدينا محمد صلاح سعودي حاليا أو بمواصفاته “.
وفي السياق ذاته أجاب عبدالله بن زنان قائلا: ” يحيى الشهري من الممكن أن يكون أيقونة السعويدة ، لكنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل “.
هل توجد أيقونة شبيهة بمحمد صلاح في السعودية؟
ناصر الجديع: للأسف لا يوجد لدينا محمد صلاح سعودي حاليا..
عبدالله بن زنان: يحيى الشهري لكنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل#اكشن_يا_دوري pic.twitter.com/i9CLYpOaQJ
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢٨ مارس، ٢٠١٨
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