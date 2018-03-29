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عبدالله بن زنان: يحيى الشهري من الممكن أن يكون ” محمد صلاح السعودية “

عبدالله بن زنان: يحيى الشهري من الممكن أن يكون ” محمد صلاح السعودية “
نواف السالم(صدى):

وجه الإعلامي وليد الفراج، سؤالا للكاتب الرياضي ناصر الجديع قائلا : ” هل توجد ليدنا أيقونة شبيهة بمحمد صلاح في السعودية ؟ “.

وأجاب ناصر الجديع في مداخلة ببرنامج ” أكشن يادوري ” قائلا : ” أنه للأسف لا يوجد لدينا محمد صلاح سعودي حاليا أو بمواصفاته “.

وفي السياق ذاته أجاب عبدالله بن زنان قائلا: ” يحيى الشهري من الممكن أن يكون أيقونة السعويدة ، لكنه لم يحصل على الفرصة بشكل كامل “.


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